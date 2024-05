Por qué hacer uso político si es la realidad. Ya se le olvidó el tema de los 43, ¿verdad?, o sea, usó a los 43 durante toda su campaña y uno no puede echarle en cara algo que pasó, porque además si él tuviera una reacción distinta, si realmente hubiera tenido un pésame a la mamá, una condolencia y no se victimizara, porque siempre él es la víctima. No es capaz de ponerse en los zapatos de las víctimas y de dolerse. Está más preocupado si le afecta políticamente, ése es el problema , respondió.

El acto de la mañana fue organizado en el centro de Atlacomulco, municipio del que son originarios diversos ex gobernadores del PRI catalogados como parte del Grupo Atlacomulco. Desde la cuna del priísmo, donde hay buenos priístas que creen en México. Hay otros que ya se fueron, pero no crean que se fueron por gusto, tienen miedo que los metan al bote, pero aquí se quedaron los buenos, los priístas trabajadores , dijo Gálvez luego de saludar al ex gobernador Arturo Montiel.