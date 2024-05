López Obrador estuvo a punto de presentar las palabras de la candidata opositora –con lo que habría vulnerado la ley electoral–, pero reaccionó y pidió no hacerlo.

“A todos nos duele, pero no es posible medrar con la tragedia, con el dolor, eso no. Y no sé si esté. Mejor no lo pongas. Pero, sí, de veras, es temporada de zopilotes, con todo respeto (…) No me quiero meter ya, me retracto, porque no me vayan a afectar; pero, sí, la gente sabe”.

Subrayó que lo mismo sucedió con el accidente en San Pedro Garza García, en Nuevo León, durante un mitin proselitista de Movimiento Ciudadano que ha dejado nueve muertos y decenas de heridos. Y criticó que el seudodefensor de derechos humanos , el senador Emilio Álvarez Icaza, haya subido un tuit en tono de mofa sobre los hechos, el cual después eliminó.

Es mostrar la falta de sensibilidad, es la hipocresía, o sea, cómo son sepulcros pintados de blanco , remarcó el tabasqueño.

Señaló que Gálvez también trató de sacar ventaja usando la refinería de Cadereyta: