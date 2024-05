N

o anulamos, votamos con el nombre de las personas desaparecidas en los espacios de candidaturas no registradas , escribe la historiadora Alicia de los Ríos, hija de Alicia de los Ríos Merino, militante de la Liga 23 de Septiembre desaparecida en 1978. Y añade: “Porque han pasado ocho sexenios sin acceder a los derechos de verdad y de justicia en el caso de mi madre, hoy votamos por ella y por los más de 115 mil desaparecidos en el país.

No permitamos que sigan desapareciendo a las personas desaparecidas, en este proceso electoral hagámosles presentes en las urnas.