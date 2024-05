–Pero a usted no se le acercan esas personas armadas.

He recibido mensajes

El 3 de abril fue asesinado Antolín Castro, líder de comerciantes del mercado Morelos, en Cuautla, que había denunciado extorsión del crimen organizado. Ese mismo día, Lucy Meza realizaba un acto de campaña a dos calles. Es complicado, porque muchas personas dejan de asistir a las campañas pues tienen miedo, eso es una realidad. La gente no quiere salir. Hace ocho días estuvimos en Huitzilac , donde el fin de semana fueron asesinadas ocho personas, expuso.

Recordó que hace 20 días, a 500 metros de donde realizaba un recorrido en Temixco, hubo una balacera. Tuvimos que correr. Nos preocupa que suceda algo, no porque será un ataque contra nosotros, pero sí nos puede tocar un fuego cruzado. Es complicado hacer campaña así , resaltó.

–¿Ha recibido mensajes?

–No.

–¿Del gobierno del estado sí?

–Del gobierno sí. Lo que nos da miedo es el gobierno porque estamos convencidos de que son ellos. Utilizan las instituciones para amedrentarnos, porque ellos están en su elección de estado. El comisionado de Seguridad (José Antonio Ortiz Guarneros), me demandó por 10 millones de pesos, pues critiqué su mal trabajo.

Contó que las agresiones van desde la quema de espectaculares, el intento de incendio de las oficinas de estructura electoral, hasta ataques armados contra los coordinadores de su campaña en Cuautla y Ciudad Ayala. No sólo asesinaron al líder de los comerciantes de Cuautla, también al de la ruta 6 de la comunidad indígena de Tetelcingo, en Cuautla, que simpatizaba con nosotros .

Se trata, expuso, de un escenario muy delicado. Hay persecución política, actos de intimidación para tratar de frenarnos porque saben que ya perdieron, están desesperados y es justo lo que vinieron a hacer Adán Augusto y Ricardo Peralta .

Al referirse al ex secretario y al ex subsecretario de Gobernación, señaló que “todos los actos de violencia política se recrudecieron después de que ellos llegaron a Morelos, como la quema de espectaculares… Hasta nos han dejado pollos destazados en la entrada de las oficinas”.

El 17 de mayo se realizó el segundo debate de candidatos a la gubernatura, al que no acudió Margarita González Zaravia, de Morena. Tiene miedo a debatir, no le gusta dar la cara a los morelenses. Además no es de esta entidad .

–Hace unos días se reunió con los ejidatarios de Ticumán, ¿qué le pidieron?

–Que al llegar al gobierno les devuelva el manantial que volvieron a concesionar por otros 60 años a la familia de González Zaravia para el balneario de Las Estacas. Es un recurso de la comunidad, no de particulares y vamos a revisar el tema con los ejidatarios.