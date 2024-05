▲ Ovacionado tras la proyección de su película The seed of the sacref fig (La semilla del higo sagrado) en el Festival Internacional de Cine de Cannes, el director iraní Mohammad Rasoulof expresó su deseo de que la opresión y la dictadura acaben por desaparecer en su país, del que tuvo que huir para no ser encarcelado y azotado. La cinta, que fue grabada de forma clandestina, está ambientada durante las protestas que sacudieron Irán en 2022, tras la muerte de la joven Mahsa Amini. Foto Afp