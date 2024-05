▲ El cantante y percusionista cumple 50 años de trayectoria y en su concierto hará un recuento de los diversos géneros por los que ha navegado. Foto cortesía del artista

Popis recuerda que hubo un maestro que enseñó tanto a su papá como a su tío: Julio del Razo, quien también era vecino de la Ex Hipódromo de Peralvillo. Por cierto, éste fue el conguero de Pérez Prado durante el último periodo en México del Cara de foca.

No deja de lado la influencia de su hermano mayor, que en la colonia creó, con sus amigos, un grupo de rock. Se juntaban en el vecindario ha tocar covers de los Beatles, y un día, su baterista no llegó. Le dijo: “vas… siempre me pegaba al bataquero, quizá por ese llamado de la percusión; me movía todo por dentro. Fue mi inicio, obvio, en el barrio”.

Ingresó después a la Escuela de Iniciación Artística (del Inbal), donde aprendió teoría musical y solfeo. Más adelante, entró a la Escuela Superior de Música, donde tuvo el honor de conocer a los maestros de percusión sinfónica, Abel Jiménez y de canto, Carmen Pérez. Si no hubiera transitado por esas instituciones y sin esos profesores, no me habría derarrollado en lo que me gusta .

El tamborilero chilango se empapó también de la música afroantillana de los grandes. Asegura: “no me podía perder un tíbiri y escuchar a la Sonora Matancera, que hay que decirlo, ha tenido más de 100 cantantes en su historia. Todos eran buenos y no todos fueron cubanos, como Nelson Pinedo, que era colombiano. Eso marcó mi relación con la música afro. Luego fui invitado a integrarme con Los Folkloristas, donde estuve por unos cinco años. “Viajé con ellos y con Banco de Ruido y en cada lugar aprendía de un informante directo; es decir, de los que tocaban las percusiones in situ porque ahí está toda la parte técnica africana, que es la escuela maestra”.

–Los mexicanos no queremos aceptar a nuestra tercera raíz. Se le comenta.

–En la escuela te enseñan que los mexicanos somos la mezcla del indígena y del español, y discriminan y descalifican a una tercera raíz que, desde la época de la Colonia, contribuyó en todo sentido.

El artista argumenta que la música que más representan al país es el son. El mariachi, el son jarocho y el huasteco tienen inmersa a la tercera raíz.

La clave es esencial porque es una célula rítmica que viene de África y está insertada en el ritmo de esos géneros. Todos vienen de África .

–¿Qué se necesita para ser un cantante de son?

–Primero, tener afinación. Luego, una emisión controlada a través de la columna de aire, que es la batería del cantante. A veces tendrás que impostar tu voz (sin dudar ni temblar) como si hicieras ópera. Los soneros que lo son cantan con impostación natural en su voz. Los que se interesen en interpretar tienen que aprender a colocar la voz, una que sea diafragmática potente. Hay una tercera cuestión: el fraseo, que se relaciona con el toque de una clave. Son fundamentos que definen a un buen cantante sonero.

Dice que el electicismo es un método filosófico que concilia diferentes doctrinas y por eso nombró a su concierto 50 Ecléctica, porque vas a escuchar, desde la música tradicional con Los Folkloristas, así como una música compleja como la de Banco de Ruido .

Este domingo, el Esperanza Iris se vestirá a partir de las 18 horas con fina música para festejar la carrera de un cantante apasionado.