Afp

Periódico La Jornada

Sábado 25 de mayo de 2024, p. a11

Ginebra. El serbio Novak Djokovic dijo sentirse preocupado y descartó ser favorito para defender el título en el Abierto de Francia, tras quedar fuera de las semifinales del torneo ATP 250 en Ginebra ante el che-co Tomas Machac (44 del orbe) por 6-4, 0-6 y 6-1.

Claro que estoy preocupado. No he jugado para nada bien este año , reconoció la leyenda.

He tenido buenos partidos aquí, pero es lo que hay y debo aceptarlo. No me considero favorito ahora. Iré partido a partido, veremos lo lejos que llego , señaló sobre Roland Garros, que comienza mañana.

Este nuevo tropiezo del número uno mundial, en crisis de resultados desde el arranque de 2024, alimenta las dudas sobre su estado de forma en las horas previas al comienzo del segundo grande del año, donde el serbio defiende la corona.

Nole, como también lo llaman, todavía no ha logrado ninguna final en este 2024, algo que no le ocurría a estas alturas de temporada desde 2018.