Sábado 25 de mayo de 2024, p. a10

Bilbao. La volante ofensiva del Barcelona y actual Balón de Oro, Aitana Bonmatí, pidió respetar al Olympique de Lyon, su rival de este sábado en la final de la Liga de Campeones de Europa femenil; no obstante, afirmó que confía en su equipo y su potencial.

A mí siempre me gusta hablar de la mentalidad, porque creo que sin este pensamiento ganador, ambicioso, que tenemos, no estaríamos donde estamos, pe-ro lo que no me agrada es referirme al pasado, porque éste te puede servir para aprender, aunque no significa que mañana (hoy) se tenga que volver a dar una situación similar a la que hemos vivido , reflexionó la jugadora de 26 años desde la sala de prensa del estadio de San Mamés, en Bilbao, la víspera de la final de la Champions en la que las catalanas buscarán su segundo título consecutivo, tercero en total.

Tenemos que respetar al rival, es un gran equipo, pero también confiamos en nosotras, en nuestro potencial , agregó la azulgrana, quien ve la final al 50-50, igualada .

Nos veo entrenar cada día y durante la temporada, sé de la mentalidad de nuestro equipo, mañana (hoy) será una gran jornada y vamos a salir con esa mentalidad ganadora de siempre , proclamó Aitana ante una abarrotada sala de prensa.