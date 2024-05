Sobre el voto electrónico por Internet, el consejero Castillo explicó que el 18 de mayo pasado comenzó el periodo de votación para que los mexicanos accedieran al sistema y comenzaran a ejercer su derecho. Desde ese entonces el sistema permanecerá abierto hasta el día de la jornada electoral.

También señaló que hasta ayer han recibido 45 mil 681 votos a través de este sistema. Esto representa poquito más de 30 por ciento de los 151 mil registros , resaltó.

Votos de fallecidos

Sobre la duda de que las personas fallecidas pueden votar, el consejero Castillo fue muy enfático al señalar que eso no sucederá. Ninguna persona no viva puede votar, eso es falso. Eso no va a pasar .

Aclaró que puede haber una discrepancia entre los datos que presentó el Inegi y los que tienen en la lista nominal o en el padrón electoral, porque en el INE tienen una fecha de corte especial, pero subrayó que no existe esa posibilidad de miles de votos de personas muertas.