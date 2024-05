Faltan, desde luego, días cuyas horas pueden entrañar riesgos, naturales o provocados. El conjunto de intereses densos que han peleado fallidamente contra la continuidad del proyecto llamado Cuarta Transformación no se habrán de sosegar sólo por los resultados electorales (a menos de que éstos sean tan aplastantes que hagan inviable la confección de protestas).

Sheinbaum ha mantenido una presencia política estable, sin errores graves ni estridencias (mucho menos, caer en provocaciones) y, en el tramo final, con un notable aire de empoderamiento (de lo que dan puntual cuenta el tercero y último debates, y la entrevista colectiva en Tercer Grado, de Televisa; los opositores a Claudia hablan de su frialdad y soberbia, pero la postura de la ex activista de la UNAM contrasta inequívocamente con los dichos, gestos y ocurrencias de su contrincante hidalguense).

En momentos de angustia electoral se tiende a retorcer hechos o circunstancias para tratar de favorecer opciones en desventaja: cierto es que la Corte Internacional de Justicia determinó, por unanimidad de votos, que no es procedente la aplicación de medidas para proteger la embajada mexicana en Ecuador, sus archivos y demás, porque consideran los jueces que el gobierno de Daniel Noboa ya ha estado aplicando tales cuidados.

Pero, porque no es el momento procesal para ello, no se va al fondo del asunto, al salvaje asalto a la sede diplomática y a la sustracción de una persona a la que México estaba concediendo asilo. Explicable es que en medios ecuatorianos convencionales (muy controlados por el gobierno) se presente la resolución negativa de medidas cautelares como una victoria. Pero, en México, resulta lamentable ver a opositores al gobierno federal en celebración de una derrota que no lo es en lo sustancial: en el reconocimiento que la propia CIJ hace del carácter irrenunciable de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas.

En La Jornada San Luis ha escrito el abogado Federico Anaya Gallardo: De las muchas facetas del caso Casar, la más grave es el privilegio de los involucrados. Ese privilegio se manifiesta en el expediente (...) Ninguna persona fuera de las burocracias doradas recibe trato tan expedito y ágil en trámites análogos o similares . También ha señalado el “nuevo caso de ‘nado sincronizado’ que trata de conquistar la narrativa”, sobre todo en participaciones de Héctor Aguilar Camín y de algunos participantes en el programa Tercer Grado, de Televisa (video: Caso Casar: desvergüenza ética de élite dorada https://goo.su/89TvJT y artículo https://goo.su/SO1swep) ¡Hasta el próximo lunes!

X: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero