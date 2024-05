Grupo Puebla aboga por La Habana

El ex presidente colombiano Ernesto Samper y otros líderes progresistas que conforman el Grupo de Puebla solicitaron ayer a Estados Unidos que retire a Cuba de su lista de los países patrocinadores del terrorismo, pues la considera una medida unilateral, ilegal e inmoral.

El Grupo de Puebla celebró que la semana pasada Cuba haya sido retirada de la lista de Estados que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos, pero lamentaron que persista la inclusión de la isla en la lista de los países que patrocinan el terrorismo, expone el comunicado. La inclusión de La Habana en esta última lista de gobiernos patrocinadores del terrorismo no tiene ninguna justificación ética, legal, ni política. Las sanciones unilaterales que se derivan de su aplicación, lo único que consigue es agravar el sufrimiento del pueblo cubano , señaló el grupo, que reúne a decenas de líderes latinoamericanos, entre ellos a los ex presidentes Rafael Correa, de Ecuador; José Mujica, de Uruguay; Alberto Fernández, de Argentina y Samper.

Es imperativo que el presidente Joe Biden ejerza sus facultades para eliminar a Cuba de la lista Estados de patrocinadores del terrorismo, siguiendo la misma lógica que tuvo el Departamento deEstado y retirarla de la lista de países que no cooperan con los esfuerzos antiterroristas de Washington.

Con información de Arturo Sánchez