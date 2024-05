Tel Aviv., El ultraderechista ministro de Vivienda y Construcción de Israel, Yitzhak Goldknopf, rechazó ayer el reconocimiento al Estado de Palestina mientras afirmó que no está dispuesto a vivir al lado de un Estado de animales humanos .

El terrorismo brutal debe ser destruido y ciertamente no puede dotársele de un gobierno independiente. No tenemos deseo de mandar sobre los residentes de Gaza, pero no podemos vivir al lado de un Estado de animales humanos.