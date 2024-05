Afp

Viernes 24 de mayo de 2024

Caracas. Tras los primeros pasos de su rehabilitación por una lesión que le impedirá defender su oro olímpico en el salto triple en París 2024, la venezolana Yulimar Rojas prepara la vuelta de la reina con la vista puesta en los Mundiales de Atletismo de 2025.

No pienso en cuándo me voy a recuperar, sino en cómo. Quie-ro estar sana completamente, deseo regresar a las pistas y no recaer , comenta Rojas a periodistas en Caracas por videoconferencia des-de Barcelona, España, donde sigue su tratamiento.

Quiero recuperarme paso a paso, sin prisa, pero sin pausa, y pensar en el año próximo , añadió. Será muy importante para mí, un 2025 de superación que va a tener un aire diferente, el del retorno de Yulimar Rojas, la vuelta de la reina, y estoy esperando con ansias .

Rojas, de 28 años, anunció el mes pasado su baja de los Juegos de París por una lesión en el tendón de Aquiles izquierdo sufrida durante un entrenamiento en Barcelona.

Había ganado la medalla de oro del triple salto en Tokio 2020, después de la plata obtenida en Río de Janeiro 2016.