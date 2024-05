En conferencia de prensa, los directivos le agradecieron y elogiaron por acompañar al equipo en los momentos más complejos y brindarles una estabilidad que no tenían.

“No me quiero romper, debo aguantar como un bribón“, mencionó, mientras intentaba contener las lágrimas.

En su despedida oficial como entrenador del Mallorca, tras anunciarse el miércoles que no continuaría en la institución, Aguirre se mostró conmovido por el acto organizado por el club y muy a su estilo lo manifestó.

Su paso por el Mallorca no fue diferente, al frente del equipo consiguió el cariño de la afición, tras mantener al club en la primera categoría del futbol de España y permitirles disputar después de 21 años una final de la Copa del Rey.

A falta de un partido de la presente temporada en LaLiga, el Vasco ha disputado con el Mallorca 96 encuentros, en los cuales obtuvo 34 triunfos, 36 derrotas y 26 empates, de acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt.

Me he ido de muchos clubes, pero en silencio. Uno se va y ya está. Me sorprende esta despedi-da y agradezco las palabras de Pablo y Alfonso. Queda el trabajo, siento el calor de la afición y el respeto de todos ustedes , valoró Aguirre.