Viernes 24 de mayo de 2024

El estilo es el modo de ser de un equipo, ese rasgo profundo que indica cuál es la sensibilidad que mueve sus pasos. Y quien lo tiene, se distingue, marca una diferencia que pone en peligro a cualquier rival. América lo ha construido para mostrarle a sus aficionados de qué está hecho. Lo defiende y compite con él para empatar partidos como ayer en la final de ida contra Cruz Azul (1-1), porque se trata de su mayor capital, lo que lo vuelve distinto respecto a otros.

Las comparaciones no me gustan mucho, pero tenemos un plantel con mucha calidad , declaraba el miércoles el técnico de las Águilas, André Jardine, quien ha emparentado esa manera de jugar con el coraje que afronta la vida. Quizá por eso sus ideas no sólo son respetables para el plantel que dirige, sino que además son capaces de producir respuestas después de un error como el del 1-0, en el que Uriel Antuna castigó una mala salida de su defensa.

El delantero campeón de goleo creó una especie de complicidad entre Israel Reyes y el portero Luis Malagón, convirtiéndolos en responsables de un pase retrasado que terminó en el manchón de penal. Los errores tienen un resultado irrebatible. Su efecto es tan contundente que el equipo que lo aprovecha ni siquiera necesita dar explicaciones. Los celestes lo entendieron así durante varios minutos, pero el campeón es un rival ganador hasta cuando defiende.

El gran mérito del cuadro americanista fue comprobar que sabe de memoria cómo se juega en los grandes escenarios, incluso si eso va en contra de sus ideales. Con una plantilla robusta y repleta de estrellas, dejó una nueva referencia de su alta resistencia emocional cuando espera y se vuelve mucho más calculador, a la espera de un contraataque. Esa confianza en que sus delanteros sabrán aprovechar los momentos puede explicar mejor que cualquier imagen el empate del colombiano-mexicano Julián Quiñones (16).

