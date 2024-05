E

l reciente artículo ( Week-end en Suisse) del embajador ruso en México sobre la Cumbre de la Paz Global, que se celebrará en Suiza del 15 al 16 de junio, presenta una serie de argumentos que buscan desacreditar los esfuerzos internacionales para alcanzar una resolución pacífica a la invasión rusa de Ucrania. A través de una narrativa que intenta desviar la atención de los numerosos crímenes de guerra cometidos por las fuerzas rusas contra la población civil de Ucrania y de los verdaderos esfuerzos de la comunidad internacional para acercar la paz, el embajador ruso expone una visión distorsionada de la realidad. A continuación, desglosamos y contrarrestamos los principales puntos de su artículo.

El funcionario ruso afirma que la cumbre es una campaña de relaciones públicas para financiar al régimen ucranio . Esta afirmación ignora el verdadero propósito de la conferencia: establecer principios cruciales para la paz, entre los cuales están la soberanía e integridad territorial de los países, la inadmisibilidad del uso de armas nucleares y la importancia de garantizar la seguridad de las instalaciones nucleares. La conferencia también busca asegurar la libre navegación en el mar Negro y el mar de Azov, elementos esenciales para la seguridad alimentaria global. Además, aborda cuestiones humanitarias, como el intercambio de prisioneros y el retorno de personas detenidas ilegalmente, deportadas y desplazadas, incluidos los niños. Estos objetivos reflejan un compromiso genuino con la paz y la estabilidad en Europa y en el mundo.

Moscú critica la Fórmula de Paz de Kiev como un ultimátum inviable . Sin embargo, el proceso de paz propuesto por Ucrania no excluye la participación de Rusia. De hecho, se reconoce que, en una etapa avanzada del proceso, será necesaria la participación de representantes rusos para alcanzar una paz duradera. La comunidad internacional busca preparar un marco de paz conjunto antes de invitar a Rusia a participar. Esto demuestra una intención inclusiva y realista, a diferencia de la visión unilateral y excluyente que el embajador ruso sugiere, donde aparte de las demandas presentadas de manera característicamente prepotente, se exige la capitulación de Ucrania y la cesión de sus territorios. Si no está dispuesta a dialogar con Ucrania, Moscú no podrá ignorar la voz de la mayoría mundial.