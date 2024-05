La sífilis es una infección bacteriana, se puede prevenir y se cura, pero ha aumentado su presencia en el mundo, de tal modo que en 2022, se registraron 8 millones de casos. Otros factores que han incidido en este fenómeno son las disparidades en el acceso a los servicios de salud, el diagnóstico y tratamiento, así como el persistente estigma en torno a las ITS, advirtió la OPS.

Eliminar la sífilis adquirida y congénita es posible, pero exige un enfoque integral que aborde su alta prevalencia en la población general, protegiendo a todos , afirmó el director del organismo, Jarbas Barbosa. Los países deben reafirmar su compromiso político y acelerar el paso para poner fin a esta enfermedad prevenible y curable , añadió.

Resaltó que si no se trata, esta ITS puede causar graves problemas de salud, como enfermedades cerebrales y cardiovasculares. Otro desafío es que con frecuencia, los afectados no presentan síntomas o no los notan, por lo que no buscan atención médica.

Asimismo, se deben fortalecer los servicios de atención prenatal para garantizar el acceso a la prueba de detección a las embarazadas, así como al tratamiento rápido y adecuado con penicilina para las afectadas y sus parejas sexuales.

El uso del antibiótico garantiza la cura de la infección y evita su transmisión y posibles complicaciones, subrayó Barbosa. Comentó que desde 2015, la OMS ha certificado a 11 países y territorios de las Américas por eliminar la transmisión maternoinfantil del VIH y/o la sífilis.