Integrante del equipo de campaña de Gálvez, López Rabadán desgranó lo que a su parecer son las mentiras de Sheinbaum, entre ellas que su familia no estaba en paraísos fiscales, que se redujeron los homicidios en la Ciudad de México durante su gestión y que el sistema de salud ha mejorado. Tenemos mas o menos registradas como 38 mentiras en los debates , añadió.

Por el bloque mayoritario, el petista Benjamín Robles se encargó de enlistar las mentiras de Gálvez, como que este gobierno dejó atrás a los pobres y que se abandonó la vivienda. Aquí no hablamos de 38 supuestas mentiras como dice la oposición. Aquí ya hasta perdimos la cuenta , subrayó irónico.

En el debate terció su correligionaria la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre, quien desde su escaño recordó haber acompañado por cinco años a la hoy candidata presidencial del Prian. Hemos sido testigos de su protagonismo, la hemos visto desfilar en este recinto como botarga, la hemos visto encadenada a la mesa directiva, la hemos visto en pijamada, compartiendo con sus compañeros de oposición, pero también la hemos escuchado mentir .