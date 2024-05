Interrogado en la mañanera sobre el tema, el mandatario garantizó que las elecciones se desarrollarán en calma porque también se debe considerar que la gente está a gusto. “Ayuda mucho el que la gente esté contenta. Los que están enojados, la verdad, no son mayoría; además, tienen derecho a manifestarse, pero no es la mayoría. Por eso, cuando dicen: ‘Estamos polarizados’, no, no, no se está polarizando. Puede ser que arriba, en la cúpula, pero si hablamos de todo el pueblo, no, la gente está contenta (…), no hay motivos para confrontaciones, para violencia, para inestabilidad política”.

Tras ello, se intentó dialogar con los miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pero no querían, incluso pusieron alrededor las casas de campaña. Estaba en Oaxaca, me levanté temprano, y se me ocurrió ver si ya habían izado la bandera; y que no, porque no lo permitían algunos maestros y otras gentes que quién sabe de donde salieron, siempre hay muchos infiltrados y provocadores. Entonces di la instrucción, y en 20 minutos se puso, pero sí hubo jaloneos .

Enfatizó en esto ante las voces de algunos actores de la oposición y conductores de noticiarios que aseguraron que su gobierno pactó con la CNTE para no hacerlo.

Insistió en la campaña orquestada desde algunos medios en su contra para intentar ligarlo al crimen organizado, en particular con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), como en el caso de la periodista Anabel Hernández, a quien calificó como una vil calumniadora y la gran escritora de ficción .

Recordó que alguna ocasión tuvo contacto con ella, aunque no recordó si en la campaña de 2006 o la de 2012, y junto a otro periodista llegó a una oficina que entonces él tenía.