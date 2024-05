–-Ya desmintió (el banco).

–Bueno, la publicaron ahí.

–La encuesta era de Massive Caller.

–Pues yo no sé de quién era la encuesta, pero la publicaron.

–Dicen que las encuestas son de quien las paga, ¿qué opina usted?

–La encuesta es el 2 de junio, tranquilos, vamos a ganar –respondió la abanderada de la oposición.

Durante el acto realizado en la región de la Laguna, Gálvez Ruiz también reconoció que canceló dos actos que estaban previstos igualmente para ayer, en el municipio de Torreón, Coahuila, con la intención de evitar mayor división entre el PAN y el PRI.

Ahí (en Torreón) tenemos un problema: no vamos en alianza, entonces, yo no voy a llegar a dividir porque no es mi papel, yo voy a unir siempre, pero sabemos que aquí en Coahuila hubo un problema de no haber alianza y yo preferí no meterme , señaló.

Por la tarde, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, se refirió al caso de Emiliano, un niño de 11 años de edad que, de acuerdo con las autoridades del municipio de Paraíso, Tabasco, falleció tras ser baleado al defender a su mamá de un intento de secuestro.