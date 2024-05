Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2024, p. 27

Madrid. En el Congreso de los Diputados, en una sesión en teoría dedicada al reconocimiento de Palestina como Estado independiente, el líder de la oposición y del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, acusó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de atacar al rey de España.

En una línea discursiva similar, el dirigente de la extrema derecha española y de Vox, Santiago Abascal, acusó al mandatario español, el socialista Pedro Sánchez, de estar en manos de “las narcodictaduras del Grupo Puebla”, que es el foro de la izquierda iberoamericana que nació en respuesta a los cónclaves conservadores y para desarrollar proyectos de gobiernos progresistas.

La crisis diplomática abierta entre España y Argentina, a raíz de los insultos del presidente de Argentina, Javier Milei, en Madrid, donde el pasado domingo llamó corrupta a Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, centró buena parte del debate parlamentario en torno a Palestina.

A pesar de que no tenía nada que ver con el asunto, la oposición de la derecha y la extrema derecha aprovechó la tribuna para posicionarse y arremeter contra el presidente español, a quien señalaron de haber provocado la crisis por los insultos y ataques de su gabinete a Milei.