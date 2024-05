De la redacción

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2024, p. a12

Alexa Moreno, la gimnasta mexicana que rompió con esquemas estéticos en su deporte y quien enfrentó bullying por prejuicios sobre su cuerpo, ahora fue inspiración para un modelo de la muñeca Barbie, marca que por décadas impuso estereotipos de belleza alejados de la realidad.

Al ver una Barbie hecha a mi semejanza me hace sentir que lo he hecho bien, que pudo motivar a otras personas a hacer algo grande, es una gran responsabilidad. Me gustan las historias de éxito, de personajes que por cada caída se levantan. Lo mejor es no tener miedo a soñar y aventarte , dijo Moreno en un video en redes sociales.

Cuando se presentó en los Juegos Olímpicos de 2016 enfrentó también críticas a su cuerpo. Ella era una de las máximas representantes de la gimnasia nacional y tenía un peso adecuado para la disciplina, sin embargo, usuarios en redes sociales la atacaron por supuestamente no encajar con los patrones estéticos de ese deporte, donde se acostumbraba a ver cuerpos mucho más delgados.

Sin embargo, Moreno respondió después con medallas en campeonatos mundiales y panamericanos de gimnasia, por lo que ahora se prepara para competir en París 2024, que también marcará su retiro.