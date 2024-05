“La Liga Mx Femenil ha tenido buena difusión, pero es necesario mantener el producto cercano a la gente. Principalmente deben tener acuerdos con la televisión abierta, pues uno de los errores ha sido convertirlo en producto exclusivo de streaming. De esta manera el aficionado paga doble con las plataformas y el boleto en taquilla”, apuntó Badillo.

En su retorno a una pelea direc-ta por el título, las Rayadas también pretenden un amplio registro de asistentes, por lo que pusieron los boletos a la venta con precios de 100 pesos para abonados y 120 para público en general.

Desatención a la afición

Los equipos buscan darle valor al trabajo de las jugadoras, si dan un espectáculo gratis, la gente no lo aprecia. Los precios no se comparan con los de la varonil, pero el torneo aún está en una etapa joven y no pueden ser caros. Los clubes también deben conocer y tener una mayor consideración para la afición de la liga femenil , dijo Ana Bengala, integrante de la barra feminista.

Bengala narró que el América ha sido el único plantel interesado en acercarse a los grupos de animación femeniles para tener diálo-go y respaldo. Sin embargo, aún hay temas pendientes por trabajar para que haya mayor interés en este certamen.