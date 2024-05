Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2024, p. a10

Hay palabras que marcan la historia de un equipo. En Cruz Azul, una de las que más se repite es transformación. La Real Academia Española la define como la acción de transmutar algo en otra cosa . Eso supone situaciones donde ciertos cambios de costumbres son posibles. Durante más de 23 años, las derrotas en finales de la Liga Mx –muchas de ellas con desenlaces inauditos– hicieron de La Máquina un retrato del dolor del que falla siempre en el último paso. En esa historia ligada al sufrimiento, perdió tres de las cuatro series que ha disputado frente al América. Y, sin embargo, algo parece cambiar para esta quinta.

No vivimos del pasado. Cada final tiene su historia y ésta será la nuestra , asegura el técnico argentino Martín Anselmi, sin darle mucha importancia a los antecedentes. Para mí, el pasado no juega. Son datos, estadísticas. No es ni una revancha ni nada que se le parezca. Es una final que queremos ganar. Había un entrenador que decía que, si somos capaces de contagiar a la gente, es porque jugamos con el corazón. Es algo que hemos construido. Si hay algo que nos propusimos, es disfrutar de la ilusión del hincha, porque no sabemos qué puede llegar a pasar de vuelta .