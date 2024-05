Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2024, p. 5

El pintor Alan Jorge de Rosenzweig, de nombre artístico Peñalta, maneja una técnica que ha bautizado como petrovitapintura , en la que ha tomado a las placas de roca por lienzo para sustraer de ellas las historias inacabadas que la naturaleza pétrea sugiere al espectador.

En las 14 obras que el pintor exhibe con el título La roca íntima del todo, en la Casa Universitaria del Libro, como parte de El Aleph: Festival de Arte y Ciencia, se dejan entrever rostros humanos, aunque también se asoman reptiles, caninos, aves y simios. La pieza más grande mide 292 por 192 por 2 centímetros, pesa 335 kilogramos, y fue toda una hazaña transportarla al recinto de la UNAM. Se plantea como una colaboración entre la ciencia de la geología y el arte.

A veces “hay rostros inacabados que me hubiera encantado completar; sin embargo, la naturaleza no me lo permitió y entendí que no debía concluirlos. La naturaleza impone sus condiciones y uno trata de armonizar con ello. Mi misión e intención como artista son respetar los lineamientos de la naturaleza.

Encuentro en las rocas un mundo apacible que me resguarda del mío. No me basta con observar la naturaleza, hurgo en ella. Al asomarme con mis pinceles a las profundidades de la roca me da vértigo; es un abismo que puede llegar al infinito , dice Peñalta a La Jornada.