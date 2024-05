Aunque amo los libros y vivo de ellos, para mí el diseño es lo máximo. Me queda claro que los libros no son un fin como producto artístico o de diseño, sino lo importante es lo que sucede con las personas después de que han leído. Eso es lo esencial para mí.

–¿Puede considerarse a esta especialidad un género artístico?

–Es un género del diseño. Dentro del ámbito del diseño editorial hay una especialización de hacer portadas. Hay quienes nos hemos desarrollado en esa parte. Creo que no son objetos artísticos, por lo menos no en un primer momento. Cuando los hacemos, son diseños con una función comunicativa y editorial; eso es irrenunciable.

Algunas portadas y diseños, si tenemos suerte, con el tiempo pueden volverse memorables y quizás, en esa medida, puedan ser artísticos, pero una portada no debe nacer del deseo de ser artística, sino de ser comunicativa, editorial y cultural.

–¿Qué elementos toma en consideración al hacer una portada?

–Tengo algunos principios. Uno de ellos, imperativo, es que debe ser muy atractiva para los lectores. Esto es superimportante, a muchos niveles. Por ejemplo, una vez que el libro sale de imprenta y llega a las librerías tiene cuando mucho tres semanas en la mesa de novedades para lograr atraer a los lectores. Después de ese tiempo, si no ha vendido lo suficiente, desaparece de esa mesa y es mucho más difícil que pueda comprarse. Entonces, que sea atractivo es una prioridad superlativa.

“El segundo es que debe ser fiel al contenido. Una portada no puede engañar respecto de lo que va a encontrar uno adentro, no puede decepcionar ni ofrecer algo que no va a encontrarse en los interiores o en la lectura. Es otra cosa muy importante, ineludible.

El tercer principio es que debe intentar enriquecer la cultura visual; es decir, utilizar las imágenes, los símbolos y los referentes partiendo de la base de que los lectores son gente inteligente que gusta de los desafíos y quiere que todos sus referentes visuales, los símbolos que reconoce, se actualicen y se renueven. Porque si no lo hacemos así los diseñadores, los símbolos empiezan a erosionarse, desgastarse. Entonces, es una regla que me autoimpongo. Un cuarto criterio, ya un lujo, es que me interesa que la portada sea relevante y memorable para los lectores.

–¿Por qué optó por esta vertiente del diseño?

–La vida me llevó un poco a eso. Desde que terminé la secundaria, me hice alfabetizador. Durante seis años me dediqué con mucha intensidad a enseñar a leer y escribir a adultos. Ahí me nació un compromiso muy intenso con la lectura y el papel social que ella representa.