Laura Gómez Flores

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2024, p. 32

La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la alcaldía Benito Juárez, Leticia Varela, denunció que su contrincante panista Luis Mendoza ha comprado al menos 5 mil credenciales de elector pagando a cada vecino 2 mil pesos y prometiéndoles que recuperarán su identificación 72 horas después de la elección, es decir, el 5 de junio .

El aspirante del PAN y personal de esa demarcación además están extorsionado otra vez a los constructores de 77 edificios nuevos en obra y les están pidiendo hasta 5 millones de pesos para evitar clausuras; ese dinero lo están utilizando para comprar credenciales .

Dos vecinos de la colonia Narvarte que corroboraron su dicho y pidieron omitir sus nombres señalaron que a sus casas han acudido en varias ocasiones a ofrecerles hasta 10 mil pesos para que entreguen las credenciales de las cinco personas que ahí viven.