Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 23 de mayo de 2024, p. 32

El dirigente del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, Ernesto Villarreal Cantú, aseveró que se chamaquearon a Santiago Taboada , luego de que el panista presumiera la adhesión a su proyecto de un presunto coordinador de ese partido de nombre Carlos Pantoja, que ni siquiera es militante.

No sabemos quién es, ni siquiera es afiliado; la semana pasada esa persona llegó a ofrecernos unas estructuras, pero nosotros no pagamos por estructuras, y se fue; no tiene origen petista , señaló el también candidato a una diputación local.

Ayer, en una conferencia de prensa encabezada por el panista, se informó del regreso al blanquiazul de la diputada Andrea Vicenteño Barrientos, que en 2021 logró su escaño por mayoría de votos en un distrito de Iztapalapa vía el Partido Acción Nacional, aunque luego se declaró independiente afín a Morena.