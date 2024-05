“La violencia es con cuestionamientos como ‘¿por qué están ahí (en campaña) y no cuidando a sus hijos?, ¿por qué quieren estar a altas horas de la noche cuando tienen que estar en sus casas, o por qué se visten de determinada manera?’ Si eres linda o si eres fea, o cualquier aspecto físico”, lamentó la politóloga argentina.

Así lo advirtió Cecilia Galván, investigadora experta en instituciones democráticas y políticas públicas, quien indicó que a pesar de este fenómeno negativo, la salida no debe ser la censura en plataformas digitales, pues ello coartaría el debate y la libertad de expresión, las cuales son parte fundamental de la democracia.

Dichos comentarios están dirigidos al disciplinamiento de las mujeres, las cuales también son atacadas si abanderan de forma muy decidida los temas principales de la agenda de género, como la interrupción voluntaria del embarazo, la necesidad de tener políticas de cuidado o las estrategias contra la violencia física.

El mensaje, consideró, pareciera ser: “‘sí, estás ahí, pero no hables tanto’. Esos temas de la agenda dividieron a las mujeres entre las ‘buenas’ y las ‘malas’: una que no se disciplina es de las ‘malas’ y ésas son altamente combatidas en las redes sociales, y no sólo las mujeres políticas, sino también las periodistas que acompañan esos temas de género”.