¿Cómo puede el Congreso de EU sancionar a la CPI cuando no reconoce su jurisdicción ( bit.ly/4bIIad4 )?

La cancillería francesa, al unísono con Bélgica, apoya la independencia de la CPI y su lucha contra la impunidad en todos los casos ( bit.ly/4bu1r2a ). El catalán Josep Borrell, a cargo de las relaciones exteriores de la Unión Europea, comentó que sus miembros no tienen opción, más que detener a Netanyahu ( bit.ly/4auL4Ba ).

Netanyahu amenazó (¡literal!) al fiscal de la CPI: debe estar preocupado por su situación y la del tribunal y espero que los jueces no acepten sus recomendaciones ( bit.ly/3V95J9o ).

El problema es que EU no reconoce a la CPI para no ser motivo de la persecución de sus bélicos anteriores presidentes, como Baby Bush, Bill Clinton y Obama.

En forma impactante, el rotativo globalista Financial Times ( FT) ( bit.ly/4bL8of9 ) apoya las órdenes de aprehensión de la CPI ( on.ft.com/3VcEpaB ). ¿Los banqueros Rotschild que crearon Israel admiten que el primer ministro Netanyahu se ha vuelto un lastre para los intereses supremos del globalismo, hoy en grave crisis ( bit.ly/3QKuNkw )?

Temeroso de perder su relección, debido al decisivo apoyo del lobby israelí (amzn.to/4dDBoqO), Biden, quien ha confesado ser sionista (politi.co/3QUdqhm), arremetió contra la CPI y su ultrajante orden de arresto, ya que no existe equivalencia ninguna entre Israel y Hamas . Biden concluyó que tampoco existe el tal genocidio (bit.ly/3wKoHd9) sentenciado por la otra Corte Internacional de Justicia en La Haya en contra de Israel.

A menos que se trate de una mascarada jurídica geopolítica, lo que más perturbó a los cacofónicos palafreneros de Netanyahu en EU es que el fiscal británico de la CPI, de origen pakistaní, Karim Khan, haya usado para su dramática proclama a CNN (bit.ly/3ysxAIR), portavoz oficioso del Partido Demócrata.

En forma sarcástica, BRICS News ironiza que EU sentencia que la CPI tiene el derecho de perseguir a Rusia, pero no a Israel (bit.ly/44OQPIN). Al siempre desafiante Netanyahu (bit.ly/3V94erV) sólo le queda vociferar que la CPI es antisemita (¡mega-sic!) –a la que siempre ha denostado de lo mismo (bit.ly/4bHTxCJ)–, igual que el jázaro Chuck Schumer, líder del senado de EU (bit.ly/3WQjYBu).

Resulta y resalta que el antisemitismo es una aberrante definición negativa hollywoodense sin su antónimo semita (bit.ly/4bpyNzl).El grave problema semántico es que Netanyahu no es semita, sino jázaro ashkenazi (bit.ly/4bQeMT7), de origen turco-mongol no semita (bit.ly/4bMRBZ1). Esa no es una muy buena defensa.

http://alfredojalife.com

Facebook: AlfredoJalife

Vk: alfredojalifeoficial

Telegram: https://t.me/AJalife

YouTube: @AlfredoJalifeR

Tiktok: ZM8KnkKQn/

X: AlfredoJalife

Instagram: @alfredojalifer