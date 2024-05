E

l próximo miércoles terminará la campaña electoral a las 23 horas 59 minutos; al minuto siguiente, el jueves 30, comenzará la veda electoral; deberá cesar toda actividad proselitista de candidatos y partidos. Claudia Sheinbaum cerrará su campaña el miércoles 29 en el Zócalo, dentro del tiempo permitido por la ley. El domingo 2 de junio será la jornada electoral.

Las últimas encuestas deberán ser publicadas este fin de semana. Corresponderán a las tendencias de voto actualizadas al mes de mayo, porque las de abril ya fueron dadas a conocer. La primera del mes en curso es de la firma De las Heras y presenta los siguientes resultados: Última encuesta en vivienda rumbo a las elecciones presidenciales 2024. Claudia Sheinbaum, 64 por ciento; Xóchitl Gálvez, 28 por ciento; Jorge Álvarez Máynez, 8 por ciento. Morena estaría rebasando los 30 millones de votos que sacó AMLO en 2018 .

¿Entonces ya se coció el arroz?

Hasta ahora, todas las encuestadoras de las llamadas serias coinciden en que la próxima presidenta será Claudia con diferentes márgenes de ventaja. ¿Puede suceder algo que cambie el curso del proceso electoral? Nada es imposible bajo el sol, pero no es probable. El apoyo que expresó un grupo de 250 académicos y periodistas a Xóchitl Gálvez hubiera tenido efecto el año pasado, pero la mayoría no se sentía identificado con la señora X.

Impreparada, malhablada, corriente, pegachicles, la consideraban muy lejano a su pretencioso intelectualismo (si ya han de mancharse de prianismo, ¿por qué no mejor alguien con apellidos De la Madrid o el aristocrático Creel? Lo dijo Ángeles Mastreta con candidez: me costó trabajo . Como hacen las cosas a las carreras, luego se equivocan: la actriz Ofelia Medina fue incluida de la lista de los abajofirmantes . Tuvo que aclararlo: no firmó el documento.

Impuesto a la banca

La guerra sucia también viste a veces cuello blanco y corbata de moñito. El diario británico Financial Times publicó la versión de que el gobierno mexicano está considerando aumentar la carga fiscal a los bancos con el fin de recaudar mayores ingresos ycubrir el déficit fiscal que se registrará elaño próximo.