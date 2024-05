Iván Sánchez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2024, p. 28

Veracruz, Ver., Familiares de personas desaparecidas reprocharon que los tres aspirantes a la gubernatura de Veracruz no hayan mostrado ningún tipo de interés en reunirse con los colectivos de búsqueda de la entidad.

Sin embargo, consideraron que es necesario que tanto Rocío Nahle, abanderada de Morena-PVEM-PT; José Yunes Zorrilla, de PRI-PAN-PRD, e Hipólito Deschamps, de Movimiento Ciudadano, se entrevisten con las familias que buscan a sus seres queridos ausentes.

Carlos Castro Gurrola, representante de la Plataforma Nacional de Víctimas, recriminó que en los dos meses que van de campaña, no vean intención de los políticos en presentar propuestas claras en torno a este tema.

Añadió que se debe escuchar a las víctimas, para que se cuente con iniciativas que abonen a atender la crisis de desapariciones en Veracruz y en el país.

Que los tres se reúnan, que hagan una convocatoria a nivel estado con las víctimas, que estén ellos presentes, expongan sus proyectos, que digan qué van a hacer con nosotros y nuestros familiares ausentes, porque somos sus representantes y los andamos buscando , indicó.

Castro Gurrola pidió a los candidatos y próximos funcionarios no caer en la historia de falsas promesas y en la simulación, sino que realmente trabajen para atender a los familiares de las personas no localizadas, pues hasta ahora no hay avances en muchos de los casos de este tipo en el estado.