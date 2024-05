Alberto Aceves

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2024, p. a12

Un ring de lucha libre es un lugar donde tradicionalmente existen personajes que espantan desde el nombre. Payasos asesinos, brujas histéricas, monjes y enfermeros dementes que usan traje de pantalones cortos. Muchos ocultan bajo el disfraz su verdadera identidad. El Hijo del Santo utilizó siempre la misma máscara plateada que acompañó a su padre, Rodolfo Guzmán Huerta, hasta el día de su muerte en 1984. Después de 42 años de abarrotar las arenas, la voz del luchador que se convirtió en un ícono de la cultura popular en México se ve alcanzada por los recuerdos de la leyenda.

“He logrado cumplir todas mis metas. Quizás el próximo paso es irme en plenitud, darle una última lucha a la gente que me vio crecer junto a El Santo”, afirma en la presentación de su gira de despedida, recorrido que comienza el 22 de septiembre en la Arena Ciudad de México, para luego seguir por otras partes del país y del mundo. Todo tiene su ciclo. Físicamente me encuentro bien, no me duele nada y sigo ágil, pero no me gustaría extender el adiós. Quiero ir a Japón y abarcar la mayor cantidad de arenas posibles. La lucha libre me lo dio todo, es momento de despedirme .

Nunca del montón

Y así como El Santo decidió alguna vez quién le siguiera en el cuadrilátero, su hijo cree que un tercer enmascarado de plata no puede ser un luchador del montón, aunque existan vínculos familiares. “No sé qué pasará todavía con El Santo Jr. Puede haber sorpresas. Como muchos de ustedes saben, él hizo su debut en 2015, pero tiene otras cosas en mente”, señala sin mencionar siquiera a su sobrino Axel, con quien sostuvo una lucha legal por usar el apelativo de El Nieto del Santo y otros relacionados con el ídolo popular (El Plateado, Sangre de Plata, Silverman, Guerrero de Plata y Caballero de Plata).

“Si alguien tiene el derecho a ser el tercer Santo –declaraba en septiembre de 2004– tiene que ser un hijo mío.”