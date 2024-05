Todo esto comparado con la definición del Apertura 2023, cuando las Águilas enfrentaron a Tigres y definieron el título en el Azteca, representa un aumento del doble en los costos iniciales. Mientras el boleto más barato hace un año fue de mil pesos, el más alto, cerca de la zona de bancas, llegó a 2 mil 800 en la plataforma digital. Dada la cantidad de personas que no alcanzaron un lugar en taquillas, los revendedores ofrecieron entradas en 6 mil pesos horas antes.

Si se toman estos números como base, además de los ya fijados para el domingo en el estadio Azteca –de mil 900 a 4 mil pesos, según la cercanía con el terreno de juego–, los precios de esta final no tienen precedentes en la última década en la capital. En plataformas como Stubhub, conocida por tener los mejores asientos, los boletos para ambos capítulos de la final van de 6 mil a 24 mil 834 pesos en promedio, sin considerar cargos por servicio.

“En la final de 2013, el marco era igual de esplendoroso, pero hoy la gente tiene una conexión distinta con Cruz Azul", afirma el ex futbolista de La Máquina, Christian Chaco Giménez, sobre el impacto que ha tenido este partido para ambos clubes. A veces se gana y otras se pierde, de eso se trata este deporte. Las burlas hoy no me generan nada .

En octubre de 2022, en un intento por combatir el negocio de la reventa en el estadio Hidalgo, el Pachuca fijó todas las butacas en mil 500 pesos para la final contra el Atlas. Según informaron las autoridades del club, los resultados fueron positivos. Otro punto de referencia es la definición Guadalajara-Tigres, en el Clausura 2023, cuando los pases salieron a la venta en el estadio Akron de 750 pesos a 4 mil 500, aunque con las comodidades de un recinto mucho más moderno.