Guzmán se encuentra actualmente en Grecia, donde competirá en la Serie Mundial Red Bull. En Fukuoka obtuvo el décimo lugar, por lo que le correspondía una beca de 14 mil pesos mensuales, monto que está apegado a las reglas de operación de la propia Conade.

En el Mundial de Doha este año se quedó con el sexto sitio por lo que amerita 19 mil pesos. El organismo deportivo tiene 10 días para impugnar la decisión del juez.

Al no ser un atleta tan mediático como otros, resulta de mayor trascendencia el logro. En este caso, es realmente indispensable y vital el pago de la beca para poder subsistir, porque no tiene otros ingresos. Este deportista no estaba, incluso, en posibilidades de pagar mis honorarios profesionales, razón por la cual su defensa la he hecho probono con el fin de que se le haga justicia.

Antes de Guzmán, también ganaron demandas ante la Conade los clavadistas Gabriela Agúndez, Jahir Ocampo, el equipo de natación artística (2) y Adriana Jiménez, de saltos de altura.

Tengo más de 20 querellas de actividades acuáticas, todas están en trámite. No podemos saber en cuánto tiempo se resolverán, porque son 17 juzgados y trabajan de manera diferente. Creo que a finales de mes podríamos tener buenas noticias , finalizó.

Seleccionados como Alejandra Orozco, Randal Willars, Kevin Berlín y los nadadores Miguel de Lara y María José Coco son algunos de los deportistas con procesos en curso.