Daniel López Aguilar

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2024, p. 5

El coreógrafo César Brodermann se propone desafiar las convenciones artísticas con su obra más reciente, Ningún lugar a donde ir, donde la danza contemporánea, el performance y las artes visuales se fusionarán este sábado y el 1º de junio en el Faro Cosmos.

Con esta pieza, el artista multidisciplinario busca romper las barreras entre los espectadores y los artistas, para sumergirlos en su mundo creativo.

A mis 17 años, me fui del país para aventurarme por Estados Unidos e Israel. En cada nación permanecí un lustro, aunado a que laboré en diferentes compañías de danza, entre ellas Batsheva. Sin embargo, cuando regresé a México me sentía confuso, y no sabía si quedarme o volver a viajar , explicó Brodermann en entrevista con La Jornada.

“En ese momento esta creación fue cobrando forma y pasó por varias transformaciones; podría decir que se asemeja mucho a la vida misma: se inicia un proyecto, se desarrolla, se deja de lado, se vuelve a retomar, pero es necesario mantenerse enfocado en el camino, así como en el proceso creativo.

Una vez que tuve claro el proyecto, éste se pudo manifestar con la participación de los bailarines en combinación con otras metodologías, disciplinas y técnicas. Esta propuesta versa sobre la condición humana, además de la búsqueda de un destino, pero, ojo, el camino es el que ofrece el mayor aprendizaje.

Siete bailarines en escena utilizan una serie de paredes (a manera de fronteras) para cruzarlas. En la experiencia se suman los espectadores, quienes exploran junto con los mismos artistas nuevas formas de comunicación y expresión a través del movimiento y la interacción en vivo.