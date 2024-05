Ángel Vargas

Miércoles 22 de mayo de 2024

Los relatos de Mar de Historias, que la periodista y escritora Cristina Pacheco (1941-2023) publicó en La Jornada de manera ininterrumpida cada domingo durante 37 años, serán reunidos en una antología que podría estar disponible en su primer aniversario luctuoso, que se conmemorará el próximo 21 de diciembre.

Así lo adelantó a este diario su hija Laura Emilia Pacheco al término del homenaje que Canal 11 rindió este martes a la también conductora de radio y televisión, donde colaboró por más de 45 años con programas emblemáticos como Aquí nos tocó vivir y Conversando con Cristina Pacheco.

“Será una primera antología, con la idea de tenerla lista en el aniversario de su deceso. Mi mamá iba al día con los cuentos, porque publicaba uno por semana en La Jornada. Creo que sí hay otros materiales por allí no he llegado a estudiarlos; entonces, no sé si haya o no inéditos”, aclaró en entrevista.

“Todo lo audiovisual es propiedad de Canal 11 y no tengo acceso a eso. Lo último que hizo fue para esta emisora y realmente no le sobraba un segundo, porque entre uno y otro programa, el relato para La Jornada y otras cosas extras, su semana era de 20 días. Estamos muy entusiasmados con esta antología, que es un primer paso, porque de verdad es un mundo; trabajó mucho y de manera constante. Su productividad fue fantástica.”

Como parte del tributo a Cristina Pacheco, la televisora del Instituto Politécnico Nacional (IPN) bautizó uno de sus foros con su nombre, el que hasta ayer era denominado foro B, que si bien no fue en el que más programas hizo, sí fue en el que se despidió de su público el pasado 1º de diciembre, unas semanas antes de su fallecimiento, señaló el director de la emisora, Carlos Brito.

“Es una placa, un nombre y una memoria que se quedará aquí para toda la vida. Desde 1977, año que comenzó la serie Aquí nos tocó vivir, hasta finales de 2023, se produjeron 2 mil 270 de esos programas, que son Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, declarado por la Unesco. Y de Conversando con Cristina Pacheco tuvimos la oportunidad de contar con 27 temporadas, que sumaron mil 290 emisiones.”