Miércoles 22 de mayo de 2024, p. 4

Washington. Medio siglo después de su primera novela, Carrie, el maestro del terror Stephen King regresa con su nuevo libro, una colección de 12 relatos titulada You Like It Darker, que contiene una mezcla de historias nuevas y otras ya publicadas.

La obra, traducida al español como Si te gusta la oscuridad, toca temas como el envejecimiento, la pérdida, el destino y la muerte a través de una lente de horror sobrenatural o sicológico.