Elba Mónica Bravo

Periódico La Jornada

Miércoles 22 de mayo de 2024, p. 33

En la recta final rumbo a la elección del 2 de junio, el candidato de Movimiento Ciudadano a la jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski, aseguró que no declinará, y reveló: A mí me han ofrecido de todo, pero yo no me siento con nadie . Y sin precisar si se trató de la coalición Va por la Ciudad de México o Sigamos Haciendo Historia, acotó: De todas partes me han buscado .

Tras la movilización de la marea rosa del domingo pasado, en la que algunos miembros hacen un llamado a la ciudadanía al voto útil, Chertorivski opinó: No hay nada más inútil que votar por un corrupto o por alguien que no sabe lo que se tiene que hacer por esta ciudad .

Tras participar en el foro Justicia Incluyente para la Ciudad de México que se realizó en el Museo Memoria y Tolerancia, señaló que la coalición Va por la Ciudad de México y Morena han hecho ofrecimientos económicos a los candidatos del partido que lo abandera para la jefatura de Gobierno.