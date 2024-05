Angélica Enciso L.

Luego de que una corte británica determinó que Julian Assange puede impugnar su extradición a Estados Unidos, ayer se realizó una protesta frente a la embajada de Reino Unido en México, en la que se destacó que esa resolución no lo libra del riesgo de la pena de muerte.

Los dos motivos por los que le permitieron apelar fueron en relación con el artículo S 103 de la Ley de Extradición, en el motivo cuatro, que es el riesgo de falta de protección a la primera enmienda, es decir, su derecho a la libertad de expresión, y el cinco, relativo al perjuicio en el juicio por su nacionalidad, una vez que es australiano y no ciudadano estadunidense.

El Colectivo #24F Coalición Vida y Libertad Julian Assange explicó que el fundador de Wikileaks se encuentra en un estado de indefensión, sometido a decisiones políticas no judiciales y pagando una condena que no ha sido dictada. Ya son 13 años de sufrir embestidas políticas, judiciales, mediáticas. Ha sido difamado, intimidado, espiado y torturado sicológicamente , señaló.

En la protesta frente a la sede diplomática, ubicada en avenida Paseo de la Reforma, en la que participaron decenas de personas, se colocó una cinta amarilla de seguridad en la entrada del edificio que decía: “Don’t extradite Assange. Journalism is not a crime” (No extraditen a Assange. El periodismo no es un crimen).