▲ El presidente Andrés Manuel López Obrador se declaró orgulloso de que en el país no se limite la libertad de expresión de nadie ni haya persecuciones, como lo demostró la concentración en el Zócalo. Se mostró confiado en que continuará la transformación del país. Foto Presidencia

Alonso Urrutia y Emir Olivares

Periódico La Jornada

Martes 21 de mayo de 2024, p. 3

La intensa jornada política de este domingo, con la marcha opositora y el debate presidencial nocturno, es una muestra de que en México hay una democracia auténtica en la que no hay represión ni censura, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Quiero agradecer a todos los que simpatizan con nosotros y los que no, porque no pasan de insultos, enojos y difamaciones .

Algunos opositores calumnian vilmente, pero no tiene ningún efecto. Antes sí impactaba porque tenían el control de los medios y porque las autoridades, no todas desde luego, pero las de más arriba, carecían de autoridad moral. Lo que protege a un gobernante que tiene como misión transformar un país es su honestidad, ese es su blindaje; eso es lo que permite que no lo destruyan, la autoridad moral, que es la que da autoridad política .

Mas adelante, sin mediar pregunta durante su conferencia lanzó: “A ver, corrupción de mis hijos. ¿Pruebas? ¿Dónde están? Mis hijos no son corruptos. Y demuéstrenme lo contrario, los desafío, porque si no… Y además ya lo doy por asentado, son unos viles calumniadores nuestros adversarios del bloque conservador, porque así es la derecha en todo el mundo, son muy falsarios, muy hipócritas”.