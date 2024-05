E

n el tercer debate presidencial contó mucho el lenguaje corporal. Lo que captaron millones de personas que siguieron la transmisión del Instituto Nacional Electoral fue una mueca de abatimiento de Xóchitl Gálvez. Agachaba con frecuencia la cabeza como si leyera algo en su atril, pero con una expresión de tristeza. Jorge Álvarez Máynez mostró la sonrisa redonda que le conocemos. Subió a la grande sin proponérselo y espera réditos. Claudia Sheinbaum lució una sonrisa que reflejaba aplomo, seguridad y simpatía. Cuando Xóchitl le soltaba la metralla, movía la cabeza de un lado a otro, levemente, como diciendo: “Oigan nomás las barbaridades que está diciendo…”

El cuarto de guerra

Lo que ocurrió en el cuarto de guerra morenista no se transmitió al público. Juan Ramón de la Fuente fue mencionado en dos ocasiones por la candidata durante su exposición, se siente orgullosa de que el ex rector de la UNAM presida el grupo de los Diálogos para la Transformación. La pregunta no es si formará parte de su gabinete, sino cuál cartera ocuparía: ¿Gobernación, Relaciones Exteriores, Educación? Concurrieron todos los aspirantes que compitieron en la selección interna del partido. Adán Augusto López Hernández recibió la comisión especial de reforzar la campaña de Margarita González Saravia en Morelos. Está optimista, asegura que derrotará a Lucy Meza, la senadora que desertó para ser postulada por el Pria n.

El equipo

La campaña se ha desarrollado como reloj y en buena parte se debe al encargado de logística César Yáñez, no hay que perderlo de vista. Gerardo Fernández Noroña tendrá un lugar en el Senado. No cualquier lugar, por cierto, lo ven como líder de la mayoría morenista. Estuvo haciendo números el diputado jalisciense Hamlet García Almaguer sobre la votación que probablemente obtendrá el PRD. Se dice con frecuencia que perderá su registro como partido nacional, pero podría dar una lamentable sorpresa. Marcelo Ebrard, candidato plurinominal, no alcanzará lugar probablemente en la Cámara Alta, tomó un asiento en las filas de enfrente, atento a uno de los temas de la noche: la migración. ¿Qué le depara el futuro? Mis compañeros de La Jornada, Rafael Barajas y Pedro Miguel, muy populares en el equipo, han acompañado a la abanderada de Sigamos Haciendo Historia desde hace muchos años.