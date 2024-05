El mandatario español señaló que entre los gobiernos los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable , y destacó los lazos de hermandad que unen a España y Argentina, ahora presidida por un gobernante que, por desgracia, no ha estado a la altura .

Madrid. La crisis diplomática entre España y Argentina sube un escalón y se habla incluso de una posible ruptura de relaciones. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció ayer que la respuesta de su administración será acorde a la dignidad que representa la democracia española , en caso de que el Ejecutivo de Argentina, Javier Milei, no se disculpe públicamente, luego de que llamó corrupta a Begoña Gómez, esposa de Sánchez, durante su estancia en Madrid.

A Vox le reclamó, además, que se disculpe públicamente por haber aplaudido con fervor el discurso del líder argentino durante su congreso. Pero ninguna de las dos formaciones reaccionó en ese sentido.

El dirigente del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró: lo que ha hecho Milei es sólo una muestra de lo que hace el gobierno (español) todos los días , y añadió: yo no comparto ni lo que hace mi gobierno, que es un disparate, ni la respuesta que le ha dado Milei , informó el diario El País.

Santiago Abascal, líder de Vox, acusó que el gobierno abrió un conflicto diplomático por un asunto particular y aseveró: he trasladado mi apoyo a Milei .

Desde la izquierda, Sumar y Podemos criticaron a los representantes de las principales empresas españolas que se reunieron con el mandatario andino el pasado sábado.

El presidente de la Confederación de Organizaciones Empresariales, Antonio Garamendi, quien asistió a dicha reunión, rechazó las palabras fuera de tono de Milei. No es un mensaje diplomático, que es el que debe haber entre dos países amigos, contra el presidente del gobierno y contra la esposa del presidente. No es el sitio ni el lugar; no es lo que se pide a dos países hermanos , declaró.