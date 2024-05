Jorge A. Pérez Alfonso

Corresponsal

Periódico La Jornada

Martes 21 de mayo de 2024, p. 26

Oaxaca, Oax., Trabajadores del hospital civil Dr. Aurelio Valdivieso de la ciudad de Oaxaca se manifestaron ayer para denunciar el abandono en que se encuentra el inmueble, situación que se agravó en los últimos meses por la falta de atención del gobierno del morenista Salomón Jara.

Patricia Méndez Jiménez, secretaria general de la subsección 07 del Sindicato de la Secretaría de Salud de Oaxaca, señaló que esperaban que con el cambio de administración la situación del nosocomio mejorara, pero están peor que antes .

Explicó que la plantilla laboral y sus pacientes están padeciendo, pues no hay medicamentos e insumos, ni agua potable, los elevadores no han sido reparados en su totalidad, falta personal y el equipo de rayos X no funciona, entre otras problemáticas.

Detalló que sólo funciona uno de los tres ascensores y no es garantía, porque a veces sirve y otras no, lo que es lamentable para los pacientes.

Señaló que desde el inicio de la administración de Jara (diciembre de 2022) la secretaria de Salud, Alma Lilia Velasco Hernández, visitó una vez el centro médico y no fue para ver el estado en el que se encuentra, sino para comunicar que se han invertido 100 millones de pesos en este nosocomio; no obstante se ignora en qué se han utilizado los recursos.