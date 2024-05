Destacó que la comisión fue encabezada por la Fiscalía de Justicia Indígena, responsable de las negociaciones con los pobladores que mantenían retenidos a los miembros del concejo y las demás personas.

María García fue sustraída el 25 de abril en la cabecera del municipio de Ocosingo, junto con el tesorero Juan Manuel Montaño y otras personas, y días después fueron retenidos los demás integrantes del concejo municipal. Todos permanecieron en la localidad de El Nance.

En dos videos, la alcaldesa había solicitado a las autoridades federales y estatales que intervinieran con la fuerza pública porque ella estaba atendiendo el problema relacionado con el reclamo por el incumplimiento de obras. “Hago de su conocimiento que no estoy secuestrada y no me están pidiendo ningún dinero para mi liberación (…) es sobre las obras inconclusas de 2023 y distribución de 2024”, dijo.