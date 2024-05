E

n lo que ayer me tomé un día de descanso, causó sensación una película que normalmente se vería sólo en funciones de medianoche. The Substance (La sustancia), dirigida por la francesa Coralie Fargeat, es una relectura feminista y voluntariamente grotesca de El retrato de Dorian Grey. Si en la función de prensa entusiasmó a algunos novatos, en la pública enloqueció a los fanboys, quienes la aplaudieron a rabiar durante 11 minutos. El nivel del festival ha sido muy bajo hasta ahora, pero hay gente que no se ha dado cuenta.

Hoy la competencia abrió con The Apprentice (El aprendiz), del iraní nacionalizado danés Ali Abbasi, una biopic de Donald Trump (Sebastian Stan) cuando el magnate empezó a hacer negocios, en los años 70, aconsejado por Roy Cohn (Jeremy Strong), una de las figuras más viles en la historia de la política estadunidense. Según esto, el ahora candidato naranja a la presidencia de su país aprendió de Cohn la ideología básica para volverse un completo hijo de puta. Aunque eso no tiene nada de malo, la película le está predicando a los convertidos. Sólo los detractores de Trump la verán con mucho gusto, seguramente en alguna plataforma digital.

Abbasi llevaba una trayectoria meritoria con Border (2018) y Araña sagrada (2022), ambas estrenadas en Cannes. Ahora ha hecho un producto con todo el estilo de un telefilme de lujo. Hasta sus actores vienen de la televisión de cable y hacen un buen trabajo. Stan encarna a Trump sin exagerar sus manierismos (y antes de que adquiriera rasgos porcinos), mientras Strong sigue interpretando a una persona sin escrúpulos, como lo hizo en la serie Succession.

Quien sigue cosechando decepciones es el canadiense David Cronenberg, después de su fallida Crímenes del futuro (2022). Su última creación, The Shrouds (Los sudarios) comienza de manera promisoria, centrándose en un empresario, Karsh (Vincent Cassel), viudo reciente que inventa una forma de sepulcro en el que se mantiene contacto visual, computarizado, con la muerta, en este caso su llorada esposa Becca (Diane Kruger). Él dirige todo un cementerio de esas características con su compañía GravesTech.