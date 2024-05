Junto a Marc López y Vivien Cabos, Nadal completó ayer un entrenamiento de una hora y media en el que no se forzó, mientras Carlos Moyá y Gustavo Marcaccio observaban la sesión. El jugador firmó autógrafos y desapareció después por el túnel rumbo a los vestuarios.

Hacía dos años que Rafa no pisaba la arena de la pista francesa y aunque aún no está confirmada su participación en el tercer Grand Slam de la temporada, deleitó a los asistentes con algunos de sus mejores golpes.

A punto de cumplir los 38 años, Nadal no ha conseguido recuperar el nivel tras destinar 2023 a regenerar su físico, lastrado por las lesiones. En las últimas semanas disputó los octavos en Madrid y cayó en segunda ronda en Roma.

Una lesión negó al ganador de 22 títulos de Grand Slam la posibilidad de luchar por el título en 2023, y este año espera poner fin a su ausencia. Este 2024, ya adelantó que podría ser su última temporada en activo.

Voy a jugar el torneo pensando que puedo estar al máximo. Si el 100 por ciento no es suficiente ni para ganar un partido, voy a aceptarlo. Pero no quiero entrar a la pista sabiendo que no tengo opciones. Si hay 0.01 de posibilidades, lo quiero intentar , explicó hace unos días en Roma tras su derrota en el Foro Itálico.

Nadal ha jugado ocho partidos en arcilla, con cinco victorias y tres derrotas, este año: dos en el Barcelona Conde de Godó, cuatro en el Mutua Madrid Open y dos en el Masters 1000 de Roma.