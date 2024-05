Juan Manuel Vázquez

Periódico La Jornada

Martes 21 de mayo de 2024, p. a12

Pocos deportes exigen la disciplina del ego como el ciclismo. El todos para uno y uno para todos se ejerce en su forma más genuina: un grupo de pedalistas trabaja con espíritu colectivo en aras de una victoria que capitalizará el líder y sólo éste subirá al podio y se bañará en la frescura de la champaña, mientras recibe los honores. Ese triunfo, sin embargo, será gracias al esfuerzo solidario de los gregarios y eso lo sabe bien el mexicano Isaac del Toro, fichado por el mayor equipo en Europa, UAE Emirates.

Es muy difícil integrarse a un equipo como Emirates en el que siempre se compite para ganar o por el podio. Por eso resulta complejo entender que muchas veces te ayudan personas que también pueden ganar, pero trabajan por un objetivo mayor que es el equipo , relata y admite que en este oficio el ego debe dominarse por las metas colectivas.

Lo que estoy viviendo no es normal, parece irreal, por eso me toca apreciarlo en su brevedad o fugacidad. El equipo me está dando oportunidades increíbles y si me preguntan qué está pasando ni siquiera lo sé bien aún. Sólo me queda trabajar mucho y trato de que esto no se detenga , reconoce.

El bajacaliforniano llegó al equipo estelar del ciclismo como una epifanía tras una actuación sorprendente en el Tour del Porvenir el año pasado; después de ese fichaje tuvo actuaciones que sorprendieron a quienes decidieron integrarlo. Aunque el proceso le obliga a participar en las carreras de pocos días como parte de su formación, las vueltas en las que intervino poseen el prestigio de los clásicos. Ganó una etapa y terminó tercero general en su primera carrera en el World Tour y estuvo entre los primeros cinco en la célebre Tirreno-Adriático. Pero su papel no se limitó a llevarse etapas o conquistar casacas destacadas, sino que fue un excelente compañero de pelotón para el triunfo colectivo, lo cual hizo que hace pocas semanas le extendieran el contrato hasta 2029.