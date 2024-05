En los Olímpicos de Londres 2012 el tiro con arco logró una plata con Aída Román y un bronce con Mariana Avitia, quien sólo tenía 18 años. La disciplina, casi una década después, volvió a cosechar un podio con el bronce de Valencia y Luis Álvarez en la modalidad mixta.

México tiene mucho talento en tiro con arco y es por eso que las eliminatorias para definir a las selecciones son tan reñidas. Es un deporte en el que debes ser muy disciplinado y constante. Los mexicanos así somos: aguerridos, y por eso se han logrado buenos resultados.

Ruiz, medallista en Copas del Mundo, optó por el tiro con arco en lugar de la gimnasia, deporte que practicó en la infancia, pero que dejó en cuanto tuvo una flecha en las manos.

Probé voleibol y basquetbol también, pero ninguno me llenó tanto como para buscar el alto rendimiento. Mis padres me vieron competir en gimnasia y al ver que no me apasionaba me apoyaron en mi nueva pasión , relató.

A decir de sus compañeras, Ángela es la que más rápido dispara al momento de competir; no titubea y se repone rápidamente de un mal tiro.