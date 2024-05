Golding empezó su carrera artística en México y tuvo su primera exposición individual en 1958, en la galería Diana, ubicada en Paseo de la Reforma 489. Tres años después exhibió sus óleos en la galería de Antonio Souza, situada en los altos de Génova 61, Zona Rosa. En 1961, también participó en la muestra colectiva Pintura mexicana contemporánea de la Galería de Antonio Souza, en el Instituto de Arte Contemporáneo, en Lima, Perú. A partir de entonces, no volvió a exponer aquí hasta ahora.

El pintor e historiador inglés John Golding (1929-2012) no era surrealista ni cubista; sin embargo, criado en la Ciudad de México, de adolescente se movió entre artistas ligados con el surrealismo, como Leonora Carrington, Remedios Varo y Alice Rahon. Al mismo tiempo, es recordado por haber escrito un texto seminal sobre el cubismo.

Sin embargo, fueron los muralistas mexicanos Diego Rivera, Juan O’Gorman y, en específico, José Clemente Orozco, quienes realmente llamaron su atención. Le causaron gran impresión las figuras audazmente esquemáticas de Orozco, que apuntaban hacia la gran simplicidad de los maestros italianos tempranos del círculo de Giotto. Fueron éstas las que Golding recordó después de la guerra, cuando empezó a pintar, y que citaría como su fuente más grande de inspiración durante el resto de su vida.

Para Ades, Golding fue una combinación de historiador de arte excepcional y un exitoso pintor en activo , aunque es mejor conocido como el primero, debido a que mientras estudiaba bellas artes en la Universidad de Toronto, viajó con frecuencia a Nueva York, donde descubrió la obra de jóvenes artistas que se darían a conocer como los expresionistas abstractos .

En 1951, regresó a Inglaterra e ingresó como estudiante de posgrado al Instituto de Arte Courtauld. Dos años después, vio una exposición de cubismo en el Museo de Arte Moderno en París y, como dijo Ades, de inmediato se dio cuenta de que para entender el desarrollo del arte moderno, había que reconciliarse con esta corriente . Decidió, pues, escribir su tesis doctoral sobre los años formativos del movimiento. Cubismo: Una historia y un análisis, 1907-1914, publicado ya como libro en 1959, se convirtió en un texto fundamental, que recibió la aprobación de Picasso y Braque.

Después de completar su tesis doctoral, Golding pasó tiempo en Italia y luego en México, donde empezó a llamar la atención como pintor joven, al exhibir con artistas como Carrington, Rufino Tamayo, Gerzso y Francisco Toledo.

Cocuró con Elizabeth Cowling dos exhibiciones revolucionarias en la galería Tate: Picasso: Escultor/pintor, en 1994, y Matisse/Picasso, en 2002-2003, que viajó al Gran Palais, en París, y al Museo de Arte Moderno, en Nueva York.

En el prefacio de otro libro, Paths to The Absolute (2000), Golding dejó pistas de su práctica como pintor en el sentido de que el arte abstracto no era simplemente decorativo, sino que estaba fuertemente cargado de significado y contenido .

En otro momento declaró no interesarse en el arte como descubrimiento propio o terapia. Quería, en cambio, ser un profesional de tiempo completo, comprometido con llevar la pintura hacia la exploración del color y la luz.

¿Es, acaso, John Golding otro integrante del movimiento de la Ruptura?

La exposición John Golding: De México a Londres será inaugurada mañana y permanecerá hasta julio en el MAM. Acompaña la muestra una nueva publicación en torno al artista, organizada por la galería inglesa Messums.